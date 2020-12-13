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شاهد : فيديو مازن المتحرش بالقطط يحدث ضجة في السعودية

الإثنين 14 ديسمبر 2020 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : فيديو مازن المتحرش بالقطط يحدث ضجة في السعودية



الرياض / سما

أثار فيديو مازن المتحرش بالقطط، المتداول اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية والعديد من الدول العربية الأخرى.

وأظهر فيديو مازن المتحرش بالقطط، مشاهد صعبة نشرها على سناب شات حينما أعلن عن وفاة قطته؛ بسبب قيامه بالاعتداء عليها، الأمر الذي فجر غضبا واسعا ضده.

وشن المغردون على موقع تويتر، الليلة، هجمة واسعة على مازن المتحرش بالقطط الذي مارس فعلته غير الإنسانية وصورها ونشر مشاهد مفجعة للقطة التي توفيت بسببه.

وعقب أحد النشطاء: لا أحد يقول يمكن يستهبل وعادي وش يبي يصور المكان البرايفت حقها؟ ويقول المرحومه على أساس يضحكنا فوق انه متحرش ماعنده أي رحمه وإنسانية.

وعلقت إحداهن على هاشتاق مازن المتحرش بالقطط، قائلة: حرفياً وصلتم إلى مرحله انعدام الإنسانية لمجرد إنه حيوان بس ما يعرف يدافع عن نفسه أين الرحمه يا بشر انتم !.

واعتبر آخر يدعى نياف أن البعض يريد الشهرة على السوشيال ميديا حتى لو تنازل عن الإنسانية والرحمة، مطالبا الجهات المختصة بالقبض عليه وسجنه كي يكون رادعا لغيره.

وخاطب مازن المتحرش بالقطط بقوله: إلى أي مستوى توصل الله يأخذك وينتقم منك يا عديم الرحمة والإنسانية أنت حتى التفلة وهذه الكلمات لا تسواها، يجب سن قانون لعقابك.

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