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الجزائر مهاجمة المغرب: لا جدوى من تبادل التزكيات بين المحتلين والكلمة الأخيرة لإرادة الشعوب

الأحد 13 ديسمبر 2020 10:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر مهاجمة المغرب: لا جدوى من تبادل التزكيات بين المحتلين والكلمة الأخيرة لإرادة الشعوب



الجزائر /سما/

أعلن عمار بلحيمر، وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة الجزائرية، بشأن تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، أن "مقايضة التزكيات بين المحتلين لا جدوى منها ولن تصمد أمام إرادة الشعوب".

وقال في حديثه إلى صحيفة "خبر برس" الإلكترونية الذي نشرته وكالة الانباء الجزائرية الرسمية:" إن المقايضة التي تتضمن تزكية استعمار الصحراء الغربية تحت تسمية مغربيته من طرف الرئيس المنتهية عهدته دونالد ترمب، مقابل تزكية استعمار الأراضي الفلسطينية من طرف الكيان الصهيوني عن طريق المخزن المغربي (...) لا جدوى له أمام إرادة الشعوب التي لا تقهر في كسر قيود الاحتلال والاستبداد". وفق وكالة الانباء الجزائرية

وأكد بشأن فتح القنصليات في مدينة العيون الصحراوية أنه "من حيث المبدأ، الجزائر لا تتدخل في السياسات الداخلية للدول، ومن حيث المبدأ كذلك، الجزائر تظل مع حق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعمار، وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي". وأضاف بأن "المدن الصحراوية، لا سيما العيون، هي مدينة تحت طائلة الاستعمار الملكي المغربي".

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