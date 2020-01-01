"ازرق ابيض": الليكود يحاول افشال بنود بقانون حل الكنيست من خلال تأجيله

القدس المحتلة / سما /

قام رئيس الكنيست ياريف لافين بتأجيل التصويت بالقراءة الاولى على حل الكنيست والذي كان مقررا يوم غد الاثنين بعد مناقشته في لجنة الكنيست البرلمانية. مسؤولون في "أزرق ابيض" يقولون ان الليكود يحاول وضع صعوبات على مشروع القانون الذي حدد في اطاره 16 اذار/مارس موعدا للانتخابات القادمة وافشال بنود معينة يعارضونها فيه.

حزب "ازرق ابيض" يقولون أن عملية التأجيل تأتي بهدف الغاء البنود التي عارضها الليكود في مشروع القانون، بينها تقليص في التمويل الذي نحصل عليه الاحزاب وحول الحد من نشر الاخبار الكاذبة في مواقع التواصل، في حين قال مسؤولون في الليكود انهم "يفضلون ان يكون القانون والتاريخ متفق عليه بين جميع الاحزاب وهو امر لم يحدث الى الان".

في "ازرق ابيض" يقدرون ان المعركة الحالية التي يخوضها الليكود تهدف لافشال مشروع القانون من خلال التأجيل حتى يوم الثلاثاء، حيث سيكون في جلسة الهيئة العامة عدد أقل من النواب، وجدول أعمال الكنيست أقصر، وهذا ليس بسبب موعد الانتخابات الذي سيكون فيه الاختلاف اسبوع أكثر أو أسبوع أقل- انما لان البنود الاشكالية المتعلقة بالميزانية وشفافية ادارة الحملات الانتخابية. في الحزب يعتقدون ان الليكود سيحاول جر الكنيست حتى الـ23 من الشهر الحالي حتى يتم حلها بشكل تلقائي بعد عدم تمرير الميزانية وبدون تمرير مشروع حل الكنيست الحالي.

في الليكود يأملون ان لا يتم المصادقة الثلاثاء على مشروع قانون حل الكنيست بالاغلبية المطلوبة (61 صوتا)، وسئل اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال زيارة الى موقع لاعطاء التطعيمات ضد كورونا في تل ابيب، ان كان يتجه الى انتخابات، اجاب :"نأمل أنه لا، لكن ان فرضوها علينا- سنذهب الى انتخابات".