الجبهة الشعبيّة : "حماس" شَكّلت إضافة هامّة للنضال الفلسطيني

غزة / سما /

قدمت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين التهنئة للأخوة في حركة "حماس" بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لانطلاقتها.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أنّ انطلاقة حركة حماس شَكلّت إضافةً هامة للنضال الفلسطيني وللحركة الوطنيّة، مشيرة إلى أنها قَدمّت خلال مسيرتها ومقاومتها النوعيّة التي امتدت على مدار ثلاثة وثلاثين عاماً آلاف الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، وفي المقدمة منهم القادة مؤسسها الشيخ المجاهد أحمد ياسين، والدكتور عبد العزيز الرنتيسي وصلاح شحادة وقافلة طويلة من الشهداء.

كما أكدت على أهمية العمل الوطني الوحدوي المشترك كأساس لمواجهة المخاطر والتحديات والمؤامرات التي تُحاك لتصفية القضية الفلسطينيّة.

وختمت الجبهة في بيانها، بتجديد التهاني للأخوة رئيس وأعضاء المكتب السياسي، وجميع كوادر وأعضاء الحركة في الوطن والشتات وفي السجون، مُعربةً عن أملها في أن تكون هذه المناسبة محطة وطنيّة، يتجدّد فيها الدفع بجهود إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، باعتبار الوحدة الوطنيّة أساس الانتصار على العدو ومشاريع التصفية.