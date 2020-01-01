الصحة الإسرائيليّة: 917 إصابة بكورونا منذ منتصف الليلة الماضية

القدس المحتلة / سما /

أُصيب 917 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد، منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأحد.

وأوضحت المعطيات أنه تم تشخيص 1291 إصابة بالفيروس، أمس السبت، من أصل 44 ألفًا و853 فحصا.

وذكرت الوزارة أن نسبة الفحوصات الموجبة وصلت إلى 2.9%.

ووصل عدد الوفيات تأثّرا بالفيروس، إلى 2996 حالة، بحسب الوزارة.

وتأتي هذه المعطيات فيما أعلنت اللجنة الوزارية لشؤون المناطق المقيّدة، مساء اليوم، رفع الإغلاق المفروض على بلدة كفر مندا، فيما تقرّر تمديده على مدينة سخنين، وكفر كنا ودالية الكرمل.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال نهاية الأسبوع بـ1,753 إصابة جديدة وبلغ عدد الإصابات خلال الأسبوع الماضي 3,677 إصابة جديدة، وفي المقابل سجلت على مستوى البلاد 10,703 إصابة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية إلى 34.4% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وعلى صعيد البلدات العربية، وخلال فترة الأسبوع الماضي، فقد تم تسجيل الارتفاع الأكبر في عدد الحالات الجديدة في مدينة سخنين مع تسجيل 274 إصابة، في حين بلغ عدد الإصابات الجديدة في الناصرة 240 إصابة، وفي طمرة 193 إصابة، وفي شفاعمرو 174 إصابة، وفي أم الفحم 144، وكفر كنا 103، وكذلك دالية الكرمل مع تسجيل 102 إصابة جديدة.

وحسب الهيئة العربية للطوارئ، استمر الارتفاع في عدد الحالات النشطة في البلدات العربية وبلغ 6,359 مع تسجيل ارتفاع بلغ 784 مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الحالات النشطة على مستوى البلاد وبلغ 17,341 مع زيادة بلغت 3,611 عن الأسبوع الذي سبقه. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية، مع تسجيل ارتفاع في البلدات اليهودية، إلى نحو36.7% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية إلى 419 وفاة مع تسجيل 22 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ74 وفاة لذات الفترة وبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 2,981، وبهذا ارتفعت نسبة الوفيات في البلدات العربية إلى 14.1% من مجمل عدد الوفيات في البلاد.

وبلغ عدد الحالات الخطرة والخاضعة للعلاج لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية 39 حالة من مجمل 128 حالة، تنضاف إلى ذلك 77 حالة تعرف بالخطرة من مجمل 214 على مستوى البلاد.