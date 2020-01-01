صورة .. سبب وفاة عائشة بنت أيمن حفني

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية مصرية، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عن وفاة الطفلة عائشة بنت أيمن حفني لاعب نادي الزمالك وطلائع الجيش المنافسين بالدوري المصري سابقا.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن تصريح للاعب أن سبب وفاة عائشة بنت أيمن حفني جاء إثر معاناة الفترة الماضية مع مرض السرطان، لافتة إلى أنه سيتم دفن جثمانها خلال ساعات.

وكتب أيمن حفني على حسابه بموقع تويتر: عائشة بنتي في ذمة الله، ادعولها. إذ تلقى عشرات عبارات التعزية والمواساة من زملائه اللاعبين والإعلاميين والمشجعين والمتابعين.





وكان أيمن حفني قد طلب من متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل عدة ساعات، الدعاء بالشفاء إلى ابنته عائشة التي تمر بظروف صعبة؛ جراء صراعها مع المرض الخبيث.

ووجه أيمن حفني الشكر إلى جماهير الزمالك والكرة المصرية، بعد اللفتة الإنسانية التي قاموا بها خلال مباراة الفريق ضد المقاولون العرب بافتتاح منافساته بالدوري الممتاز.

وابتعد حفني الذي ولد في الجزيرة عام 1985 ويبلغ من العمر حاليا 35 سنة، عن الملاعب بعد أن لعب في صفوف الزمالك، ونجح في كسب محبة المشجعين؛ بسبب مهاراته.

ويعتبر أيمن حفني أحد أبرز اللاعبين المصريين الملتزمين داخل الملعب وخارجه، إذ لم يسبق أن تسبب في حدوث مشكلة داخل القلعة البيضاء أو خارجها، ما أكسبه محبة الجماهير.