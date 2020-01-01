  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة .. سبب وفاة عائشة بنت أيمن حفني

الأحد 13 ديسمبر 2020 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. سبب وفاة عائشة بنت أيمن حفني



القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية مصرية، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عن وفاة الطفلة عائشة بنت أيمن حفني لاعب نادي الزمالك وطلائع الجيش المنافسين بالدوري المصري سابقا.

وأكدت وسائل الإعلام نقلا عن تصريح للاعب أن سبب وفاة عائشة بنت أيمن حفني جاء إثر معاناة الفترة الماضية مع مرض السرطان، لافتة إلى أنه سيتم دفن جثمانها خلال ساعات.

وكتب أيمن حفني على حسابه بموقع تويتر: عائشة بنتي في ذمة الله، ادعولها. إذ تلقى عشرات عبارات التعزية والمواساة من زملائه اللاعبين والإعلاميين والمشجعين والمتابعين.


وفاة عائشة أيمن حفني

وكان أيمن حفني قد طلب من متابعيه في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل عدة ساعات، الدعاء بالشفاء إلى ابنته عائشة التي تمر بظروف صعبة؛ جراء صراعها مع المرض الخبيث.

ووجه أيمن حفني الشكر إلى جماهير الزمالك والكرة المصرية، بعد اللفتة الإنسانية التي قاموا بها خلال مباراة الفريق ضد المقاولون العرب بافتتاح منافساته بالدوري الممتاز.

وابتعد حفني الذي ولد في الجزيرة عام 1985 ويبلغ من العمر حاليا 35 سنة، عن الملاعب بعد أن لعب في صفوف الزمالك، ونجح في كسب محبة المشجعين؛ بسبب مهاراته.

ويعتبر أيمن حفني أحد أبرز اللاعبين المصريين الملتزمين داخل الملعب وخارجه، إذ لم يسبق أن تسبب في حدوث مشكلة داخل القلعة البيضاء أو خارجها، ما أكسبه محبة الجماهير.

#أيمن حفني #وفاة بنت أيمن حفني #وفاة ابنة أيمن حفني #الزمالك #مصر #عائشة أيمن حفني #وفاة أيمن حفني

الأكثر قراءة اليوم

رابط تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020 الآن بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

اسعار العملات مقابل الشيكل

أوباما في كتاب أرض الميعاد : نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام

الأخبار الرئيسية

تضارب الأنباء حول تقدّم صفقة تبادل الأسرى: واللا.. الاحتلال وضع شروطًا جديدة

هنية للأسرى: لن نترككم في غياهب السجون.. والتنسيق الامني شكل عائقا كثيفا أمام تحقيق المصالحة

نتنياهو: إدارة الرئيس ترامب طرحت الخطة الواقعية الأولى لإحلال السلام الإسرائيلي الفلسطيني"

860x484 (13)

اشتيه: نعيش مفصلا سياسيا واقتصاديا وصحيا جديدا.. وهناك تحولات جديدة في العالم العربي!

فتح وحماس تتمسكان بموقفهما حيال الانتخابات.. واتصالات المصالحة لم تنجح بعقد جولة حوارات جديدة