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الخارجية: 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في أميركا

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا في أميركا



رام الله / سما /

أظهر التقرير اليومي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية،  في كل من  الينوي، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الاصابات الى 5510 إصابة.

وافاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة بأنه لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي في صفوف الجالية ليبقى عدد حالات الوفاة  98 حالة.

وبلغ مجمل عدد الوفيات بالفيروس في صفوف جاليتنا حول العالم  327 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الاصابات 8437 إصابة

الى ذلك، أفاد الفريق المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين، الطلبة ورجال الاعمال صباح اليوم الأحد، الى اسطنبول للالتحاق باسرهم ودراستهم واعمالهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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