معاريف: ما الذي ستتمكن إسرائيل من تحقيقه من إقامة العلاقات مع المغرب؟

ذكرت صحيفة معاريف اليوم الأحد حول اتفاق التطبيع مع المغرب، وتوسيع الخيارات السياحية التي تأتي مع الرحلات الجوية المباشرة المعلنة جنبًا إلى جنب ، هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل العلاقات مع المغرب مفيدة للدولة اليهودية.
قالت الصحيفة "يُعد المغرب ، الذي يبلغ عدد سكانه 36.5 مليون نسمة ، من أكثر الدول نفوذاً في الوطن العربي وأفريقيا ، ويعمل على تعزيز أحد أقوى الاقتصادات في القارة. على هذا النحو ، فإن التقدم في العلاقات معها يمكن أن يساعد في إقناع دول أخرى في المنطقة بإقامة علاقات مع إسرائيل.
وأضافت " حافظت إسرائيل والمغرب على علاقات سرية ومفتوحة في أوقات مختلفة عبر تاريخهما. في الستينيات ، أعطى الملك المغربي الحسن الثاني لإسرائيل تسجيلات لاجتماعات جامعة الدول العربية التي ساعدت إسرائيل في التحضير لحرب الأيام الستة عام 1967 ، بحسب رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي السابق شلومو غازيت وضابط المخابرات السابق ووزير الحكومة رافي إيتان.
وقالت الصحيفة في الآونة الأخيرة ، اعتبر المغرب إيران بمثابة تهديد ، وقطع العلاقات مع طهران في عام 2018 بعد الدعم المالي والعسكري الذي قدمته إيران ، إلى جانب حزب الله ، لمقاتلين من جبهة البوليساريو ضد المغرب في الصحراء الغربية.
من جهتهما رد حزب الله وإيران بغضب ، مؤكدين أن القرار المغربي اتخذ تحت ضغوط شديدة من السعودية وإسرائيل وأمريكا.هذا وقد أعلنت دول الخليج كما كان متوقعا أنها تحترم القرار المغربي.
كما هو الحال في دول الخليج ، فإن معارضة إيران لديها إمكانات كبيرة للتعاون الأمني مع إسرائيل.
في الواقع أشارت تقارير من يناير من هذا العام إلى أن المغرب اشترى طائرات بدون طيار إسرائيلية مقابل 48 مليون دولار.
و في أعقاب اتفاقيات أوسلو في عام 1995 ، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وكان الاثنان بمثابة بداية علاقات دبلوماسية مفتوحة ، وإن كانت غير مكتملة ، بين البلدين. ثم قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 ، بعد أن أطلق الفلسطينيون الانتفاضة الثانية.
وقد استمرت التجارة المحدودة بين البلدين حتى بعد قطع العلاقات في عام 2000 ، حيث بلغت 68 مليون دولار لاستيراد البضائع المغربية وتصدير 5 ملايين دولار إلى المغرب ، اعتبارًا من 2018.
وبحسب معهد التصدير الإسرائيلي ، قد يرتفع المبلغ مع الرحلات المباشرة المجدولة.
وقالت " ان الصادرات الرئيسية لإسرائيل إلى المغرب هي البلاستيك ، وكذلك الآلات والمعدات الكهربائية ، بينما يصدر المغرب بشكل أساسي السيارات ، وكذلك الملابس والإكسسوارات إلى إسرائيل.
وأضافت الصحيفة "ترى مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن قطاع الطاقة هو مصدر محتمل للتعاون بين إسرائيل والمغرب ، الذي لا يمتلك الكثير من موارد الطاقة الخاصة به حيث يستورد المغرب حوالي 90٪ من طاقته منذ عام 2013 .
ويسعى إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة حيث تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي ولديها خبرة في مجال الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك ، تشكل الزراعة حوالي 40٪ من الاقتصاد المغربي وجزءًا كبيرًا من صادراته ، وبالتالي قد تكون مهتمة بالابتكارات الإسرائيلية في هذا المجال.