معاريف: ما الذي ستتمكن إسرائيل من تحقيقه من إقامة العلاقات مع المغرب؟

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة معاريف اليوم الأحد حول اتفاق التطبيع مع المغرب، وتوسيع الخيارات السياحية التي تأتي مع الرحلات الجوية المباشرة المعلنة جنبًا إلى جنب ، هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل العلاقات مع المغرب مفيدة للدولة اليهودية.

قالت الصحيفة "يُعد المغرب ، الذي يبلغ عدد سكانه 36.5 مليون نسمة ، من أكثر الدول نفوذاً في الوطن العربي وأفريقيا ، ويعمل على تعزيز أحد أقوى الاقتصادات في القارة. على هذا النحو ، فإن التقدم في العلاقات معها يمكن أن يساعد في إقناع دول أخرى في المنطقة بإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضافت " حافظت إسرائيل والمغرب على علاقات سرية ومفتوحة في أوقات مختلفة عبر تاريخهما. في الستينيات ، أعطى الملك المغربي الحسن الثاني لإسرائيل تسجيلات لاجتماعات جامعة الدول العربية التي ساعدت إسرائيل في التحضير لحرب الأيام الستة عام 1967 ، بحسب رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي السابق شلومو غازيت وضابط المخابرات السابق ووزير الحكومة رافي إيتان.

وقالت الصحيفة في الآونة الأخيرة ، اعتبر المغرب إيران بمثابة تهديد ، وقطع العلاقات مع طهران في عام 2018 بعد الدعم المالي والعسكري الذي قدمته إيران ، إلى جانب حزب الله ، لمقاتلين من جبهة البوليساريو ضد المغرب في الصحراء الغربية.

من جهتهما رد حزب الله وإيران بغضب ، مؤكدين أن القرار المغربي اتخذ تحت ضغوط شديدة من السعودية وإسرائيل وأمريكا.هذا وقد أعلنت دول الخليج كما كان متوقعا أنها تحترم القرار المغربي.





كما هو الحال في دول الخليج ، فإن معارضة إيران لديها إمكانات كبيرة للتعاون الأمني ​​مع إسرائيل.

في الواقع أشارت تقارير من يناير من هذا العام إلى أن المغرب اشترى طائرات بدون طيار إسرائيلية مقابل 48 مليون دولار.

و في أعقاب اتفاقيات أوسلو في عام 1995 ، أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، وكان الاثنان بمثابة بداية علاقات دبلوماسية مفتوحة ، وإن كانت غير مكتملة ، بين البلدين. ثم قطع المغرب العلاقات مع إسرائيل في عام 2000 ، بعد أن أطلق الفلسطينيون الانتفاضة الثانية.

وقد استمرت التجارة المحدودة بين البلدين حتى بعد قطع العلاقات في عام 2000 ، حيث بلغت 68 مليون دولار لاستيراد البضائع المغربية وتصدير 5 ملايين دولار إلى المغرب ، اعتبارًا من 2018.

وبحسب معهد التصدير الإسرائيلي ، قد يرتفع المبلغ مع الرحلات المباشرة المجدولة.

وقالت " ان الصادرات الرئيسية لإسرائيل إلى المغرب هي البلاستيك ، وكذلك الآلات والمعدات الكهربائية ، بينما يصدر المغرب بشكل أساسي السيارات ، وكذلك الملابس والإكسسوارات إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة "ترى مصادر في الحكومة الإسرائيلية أن قطاع الطاقة هو مصدر محتمل للتعاون بين إسرائيل والمغرب ، الذي لا يمتلك الكثير من موارد الطاقة الخاصة به حيث يستورد المغرب حوالي 90٪ من طاقته منذ عام 2013 .

ويسعى إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة حيث تصدر إسرائيل الغاز الطبيعي ولديها خبرة في مجال الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى ذلك ، تشكل الزراعة حوالي 40٪ من الاقتصاد المغربي وجزءًا كبيرًا من صادراته ، وبالتالي قد تكون مهتمة بالابتكارات الإسرائيلية في هذا المجال.