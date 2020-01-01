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عمان: 30 وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمان: 30 وفاة و2339 إصابة جديدة بفيروس كورونا



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 30 وفاة و2339 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3365 والإصابات 259614.

وتوزعت الإصابات على محافظات المملكة على النحو الآتي: العاصمة 910 إصابات، إربد 579 منها 46 في الرمثا، البلقاء 249، الكرك 160، الزرقاء 132، العقبة 115، الطفيلة 64، مادبا 59، عجلون 36، معان 16 منها 11 إصابة في البترا، جرش 13، وفي محافظة المفرق 6 إصابات.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة، وصل إلى 37782، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 112 حالة، وغادرت 83 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1206، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بها ليوم أمس 961 وبنسبة إشغال 23 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بها ليوم أمس 325 وبنسبة إشغال 36 بالمئة.

#الاردن #فيروس كورونا

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