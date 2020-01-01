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القطاع الخاص يتبرع لمستشفيات الخليل ودورا والأهلي بأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القطاع الخاص يتبرع لمستشفيات الخليل ودورا والأهلي بأجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية



الخليل / سما /

تحت رعاية محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، تسلم مدراء مستشفى الخليل الحكومي، ومستشفى دورا الحكومي، والمستشفى الأهلي، اليوم الأحد، أجهزة تنفس اصطناعي ومعدات طبية، بتبرع من رجال الأعمال المساهمين في صندوق "ازدهار فلسطين".

وجرت عملية التسليم بحضور رئيس غرفة وتجارة وصناعة الخليل عبده ادريس، وعدد من تجار الخليل، ومسؤول ملف كورونا في المحافظة د.عفيف العطاونة.

وعبّر المحافظ البكري عن شكره العميق لرجال الأعمال الذين لم يدّخروا جهداً في تقديم الدعم للمحافظة وللقطاع الصحي، مؤكداً أن أجهزة التنفس والمعدات الطبية ستسهم في تعزيز الجهوزية لمواجهة الفيروس وانقاذ حياة مرضى خليل.

بدورهم ثمن رجال الأعمال اجراءات الحكومة وجهودها لحماية المواطنين من "كورونا"، مشيرين الى أن هذه التبرعات جاءت لرفد المشافي الحكومية والخاصة بالاحتياجات اللازمة لمواجهة الجائحة، ومؤكدين وقوفهم الى جانب جميع أبناء المحافظة للخروج من هذه الأزمة.

#محافظ الخليل #أجهزة تنفس اصطناعي

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