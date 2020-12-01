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طوابير في القدس لشراء كعك "أبوظبي" في عيد الأنوار باسرائيل

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
طوابير في القدس لشراء كعك "أبوظبي" في عيد الأنوار باسرائيل



القدس المحتلة/سما/

يقف الزبائن في طوابير أمام مخبز ومقهى في القدس لشراء كعك "أبوظبي"، وهو حلوى بنكهة التمر مستوحاة من العلاقات الجديدة بين إسرائيل والإمارات.

والكعك، المعروف باسم "سوفغانيوت" باللغة العبرية، طعام يشيع تناوله في إسرائيل خلال عطلة عيد الأنوار (الحانوكا) والتي يتناول فيها اليهود بشكل تقليدي طعاما مقليا.

وقد أضاف الطاهيان إيتسيك وكيرين كادوش لمسة جديدة لحلوى العيد هذه السنة.

ففي مقهى "كافي كادوش" التابع لهما ابتكرا "كعك أبوظبي" المحشو بالكريمة المصنوعة من التمر، الذي أرسله خصيصا لإسرائيل أفراد من الطائفة اليهودية في الإمارات، والمغطى بالنوجا وورق الذهب الصالح للأكل، ويباع بمبلغ 22 شيقلا (6.76 دولار) مقارنة بمبلغ 18 شيقلا (5.50 دولار) للكعك العادي.

وقال إيتسيك كادوش يوم الأحد، إن المنتج الجديد وسيلة للتعبير عن "الامتنان لعملية السلام" التي شرعت فيها إسرائيل والإمارات.

ووقعت إسرائيل والإمارات، قبل ثلاثة شهور، اتفاقا بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بينهما في تحالف تغذيه جزئيا مخاوف مشتركة بخصوص إيران.

كعك

كعك كعك

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