بيت لحم: تقديم مساعدات عاجلة لبيت القديس نيقولاوس للمسنين

بيت لحم / سما /

قامت مديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة والجمعيات الشريكة في اطار التدخلات الطارئة بتقديم مواد التعقيم والنظافة والمواد الغذائية والحليب والخضار والفواكه واللحوم لجمعية بيت القديس نيقولاوس للمسنين في بيت جالا ،والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.

وثمن مدير مديرية تنمية بيت لحم بدران بدير روح التكافل والتعاضد الاجتماعي والاستجابة السريعة من قبل الشركاء "الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين،ومؤسسة يميمة، وجمعية العبيدية للتنمية والتطوير،وملتمين على الخير،وصناع الامل،وأبناء بيت ساحور، وجمعية الرحمة لرعاية الأيتام، وجمعية كرامة لتنمية المرأة والطفل"، الذي أكد على روح التعاون والعمل كفريق.

وتابع بدير أن هذا التدخل الطارئ لصالح الجمعية حيث أصيب فيها عدد من المسنين وطاقم الموظفين بفيروس كورونا، وأن المديرية قامت بالتنسيق لهذا التدخل الذي يؤكد على الاولوية للجمعيات الايوائية التي ما زالت تستقبل النزلاء وخاصة كبار السن .

وأشار بدير أن الاخوة في الجمعيات الشريكة الذين قدموا الاحتياجات وبالسرعة الممكنة لهم كل التقدير الامر الذي يؤكد أن العمل الاجتماعي بحاجة لتسيق الجهود والعمل المشترك .