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مسؤول: نتوقع تطعيم مئة مليون أمريكي ضد كورونا قبل نهاية مارس

الأحد 13 ديسمبر 2020 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول: نتوقع تطعيم مئة مليون أمريكي ضد كورونا قبل نهاية مارس



واشنطن /سما/

قال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا يوم الأحد إن من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "سننتهي من تطعيم مئة مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في يناير كانون الثاني، ونفس العدد من الجرعات في فبراير. ويحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس."رويترز"

#الولايات المتحدة #لقاح كورونا #فيروس كورونا

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