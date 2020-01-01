نتنياهو مستقبلا أوبريان: ملتزمون بالعمل ضد إيران

القدس المحتلة / سما /

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، اجتماعًا لم يعلن عنه سلفًا مع مستشار الأمن القومي الأميركي، روبيرت أوبريان، اليوم، الأحد.

وقال نتنياهو في ختام الاجتماع الذي عقد في القدس، إنّ الاجتماع "ممتاز".

ويأتي الاجتماع في ظلّ التوتر الأميركي – الإسرائيلي ضد إيران، إثر اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة، واقتراب الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وبعد توقيع اتفاقيّات تطبيع بين إسرائيل وأربع دول عربيّة.

وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إنّ "الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان بتعاون وثيق أكثر من أيّة مرّة"، وتابع "نحن نتعاون لإحباط التهديدات المشتركة، ونتعاون في جلب السلام. وفي هذين المجاليّن تقدّمنا بشكل كبير".

وتابع نتنياهو "طالما أن إيران مستمرّة في إخضاع تهديد جيرانها، وطالما أنها مستمرّة في الدعوة إلى تدمير إسرائيل، طالما أنها مسامرّة في تمويل وتسليح منظمات إرهابيّة في المنطقة وحول العالم، وطالما أنها مستمرّة في سباقها للحصول على سلاح نووي ووسائل إطلاق؛ ممنوع علينا العودة إلى وضع (تعقد) فيه صفقات كالمعتاد مع إيران"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، ويعتزم الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، العودة إليه.

ودعا نتنياهو إلى الوحدة لمحاربة "هذا التهديد" على "السلام العالمي"، وتابع أن "الجمهورية الإسلامية في إيران هي ’بلطجيّة الحي’. إن لم نوقفها، ستحصل غدًا على صواريخ بالستيّة عابرة للقارات تحوي رؤوسًا نوويّة قادرة على ضرب أوروبا وأميركا، وستتحوّل إلى ’بلطجيّة دوليّة’ تشكّل خطرًا على الجميع. كل هذا نحن ملتزمون بمنعه وقادرون على منعه".

ونسبت إلى إسرائيل، هذا العام، هجمات داخل إيران، أبرزها تفجير مفاعل نطنز النووي في تموز/يوليو الماضي، بحسب ما قال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي رفيع، يرجّح أنه رئيس الموساد، يوسي كوهين، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة.

ولم تتبنَّ إسرائيل رسميًا اغتيال فخري زادة، إلا أن مسؤولين إسرائيليّين وأميركيين أبلغوا صحفا إسرائيليّة وأجنبيّة أن إسرائيل تقف وراء الاغتيال.

واتهمت إيران إسرائيل بالاغتيال، وتوعّدت بالردّ.

وقال مسؤول إسرائيلي، الأسبوع الماضي، لـ"رويترز" إن الترجيحات في إسرائيل هي أن إيران ستسعى إلى مهاجمة ما وصفه بـ"أهداف مهيبة" لإسرائيل، ردا على اغتيال فخري زادة، إلى جانب احتمال مهاجمة حقول الغاز الإسرائيلية في البحر المتوسط. وأضاف أن عدد المستهدفين سيكون قليلا إثر مهاجمة أهداف كهذه واحتمالات التصعيد في أعقابه ضئيل. واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "السؤال هو، إذا كان حزب الله سيضرب الآن".