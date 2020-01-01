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الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم

الأحد 13 ديسمبر 2020 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا من طولكرم



طولكرم / سما /

 اعتقل جيش الاحتلال الطالب الجامعي ليث جعارة من مدينة طولكرم، اليوم بعد فشل محاولة اعتقاله قبل عدة ايام بعد مداهمة منزل عائلته، وتسليمهم بلاغا امنيا لتسليم نفسه .

وكان الشاب ليث جعارة تسليم نفسه لانهاد متطلبات التخرج من الجامعة ، وكاتب على جدار صفحته في. "فيس بوك" " خريج مع وقف التنفيذ ، قوات الاحتلال تقتحم منزلنا ومنازل أعمامي، وتعبث بها فسادا وخرابا ، في محاولة فاشلة لاعتقالي وتقوم بمصادرة أجهزتي الخلوية وتسلم أهلي بلاغا لتسليم نفسي ، وأنا في السنة السادسة والأخيرة ، وبسبب الاعتقالات لم أكمل متطلبات التخرج، حرمت من مواصلة حياتي وإنهاء دراستي الجامعية ".

يشار أن الاحتلال يعطل تخرج العديد من المعتقلين من خلال تكرار اعتقالهم وهناك المئات من طلبة الجامعات في سجون الاحتلال يحرمون من التخرج من الجامعة بفعل سياسة الملاحقة لهم من قبل مخابرات الاحتلال .

#اعتقال #قوات الاحتلال #طولكرم

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