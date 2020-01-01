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تعليق الدوام في عدد من مدارس جنين بسبب "كورونا"

الأحد 13 ديسمبر 2020 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الدوام في عدد من مدارس جنين بسبب "كورونا"



جنين / سما /

 أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في ثلاث مدارس في جنين لمدة 14 يوما، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف الطلبة والمعلمين فيها.

وقالت مديرية تربية جنين سلام الطاهر، إن قرار التعليق يأتي بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس، بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ في المحافظة، حفاظا على سلامة الطلبة وتطبيقا للبروتوكول الصحي، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المدارس، ونظراً للتزايد الكبير في حالات الإصابة.

وأوضحت أنه تقرر تعليق الدراسة في مدرستي ذكور السلام الثانوية، ووليد أبو مويس الأساسية للبنات في جنين، ومدرسة بنات جلقموس الثانوية لمدة 14 يوما.

#التربية والتعليم #اغلاق مدارس #فيروس كورونا #جنين

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