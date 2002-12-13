ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله /سما/

دخل اليوم، ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم : الأسير إبراهيم عيسى عابدة (50 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم،دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/12/2002م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد وليد عارف (41 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/12/2002م.د

الأسير أحمد شكري إبراهيم القدرة (38 عامًا) من خانيونس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، دخل عامه ال19 في السجون .

الأسير شادي سمير عبد الوهاب حلاوة (40 عامًا)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/12/2005م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير صلاح الدين حاتم خالد العراقي (40 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه الرابع عشر والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/12/2006، كما دخل

الأسير ياسر حسن داوود "عناية"، من سكان محافظة قلقيلية، عامه السادس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 13/12/2015م.