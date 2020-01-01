تسليم الدفعة الثانية من مستلزمات زراعية في عدة قرى

جنين /سما/

سلمت مديرية زراعة محافظة جنين والمؤسسات الشريكة ،اليوم ، الدفعة الثانية من مستلزمات زراعية للمستفيدين من مشروع دعم وتمكين الأسر الفقيرة، المرحلة الثانية، الممول من برنامج الغذاء العالمي WFP والمنفذ من قبل معهد أريج بالشراكة مع وزارة الزراعة ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور رئيس قسم الخضار في مديرية زراعة محافظة جنين المهندس جواد زكارنة والمهندس خير ابو معلا من معهد اريح ورجوى عابد من وزارة التنمة الاجتماعية .

وأشار زكارنة ، الى أن المبادرة شملت تسليم 15 مزارعا من أصل 20 مزارعاً من المستفيدين من المشروع في قرى دير ابو ضعيف وعابا وعرانة والجلمة، وتشمل المستلزمات شبكات ري وأسمدة لدعم المزارعين وتعزيز صمودهم وثباتهم في الارض .