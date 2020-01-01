تحويل الناشط يوسف هوشة الى الاعتقال الاداري

رام الله /سما/

حولت سلطات الاحتلال الى الاعتقال الاداري الناشط الفلسطيني يوسف موسى هوشة "60 سنة" من سكان مدينة بيرزيت الى الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر.

وصادق قاضي عسكري إسرائيلي في محكمة “عوفر” العسكرية على أمر تجديد الاعتقال الصادر عن جهاز الشاباك الإسرائيلي، معتمداً على ما يسمى “الملف السري” الذي يحظر على المعتقل أو محاميه الاطلاع على بنوده بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة في هذا الملف.

واكتفى ممثل النيابة الاحتلالية بالادعاء أن هوشة “يشكل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها، وهو من نشطاء الجبهة الشعبية ، حسب ادعائه.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت هوشة من منزله فجرا قبل نحو اسبوعين بعد عملية اقتحام لبلدة بيرزيت، واعلنت بعيد اعتقاله انه مصاب بفايروس كورونا وعزلته في زنازين انفرادية بسجون عتصيون والرملة وريمون قبل ان تعلن عن شفائه، وهو من نشطاء العمل الاجتماعي في بلدته وعضو هيئة ادارية لنادي بيرزيت الرياضي وقد تعرض مرارا للاعتقالات المتوالية .

ويذكر ان ابنه عمر معتقل منذ عشرة اشهر ولا زال ينتظر اصدار حكم بحقه .