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محافظ سلفيت يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة لممرضة بكورونا

الأحد 13 ديسمبر 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يعلن تسجيل حالة وفاة جديدة لممرضة بكورونا



سلفيت /سما/

 أعلن محافظ سلفيت، اللواء د. عبدالله كميل، الاحد، عن وفاة الممرضة معزوزة سليم "ام طارق" 59 عاماً من مدينة سلفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) .

وبين المحافظ كميل ان المرحومة كانت تعمل في مستشفى الشهيد ياسر عرفات الحكومي، وتوفيت في مستشفى "هوجوشافيز " متأثرة باصابتها بفيروس كورونا، مع العلم انها كانت لا تشكو من اي امراض مزمنة. وبين اللواء كميل ان عدد حالات الوفاة بكورونا في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 13 منذ بدء الجائحة.

وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء إلى أهالي مدينة سلفيت عامة ولذوي وأسرة الفقيدة خاصة، داعياً أبناء المحافظة للالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.

#محافظ سلفيت #فيروس كورونا #وفاة ممرضة

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