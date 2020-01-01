جيروزاليم بوست: تركيا تسعى لعزل إسرائيل باستخدام "المصالحة" الزائفة

القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن تركيا تسعى لعزل إسرائيل باستخدام ما أسمتها "المصالحة الزائفة"، في محاولة من أنقرة لتخريب صداقة إسرائيل المتزايدة مع اليونان والإمارات.

ولفتت الصحيفة في مقال نشرته اليوم الأحد، إلى أن تركيا سعت عبر الإعلام وجماعات ضغط إلى الإيحاء بأن هناك "علاقات سرية" بينها وبين إسرائيل، كما أن هناك "مصالح مشتركة بينهما بشأن إيران والقوقاز".

لكن الصحيفة أكدت أنه "لا دليل على أن لإسرائيل وتركيا أي مصالح مشتركة بشأن إيران، كما لم يكن هناك أي دليل على هذه الاتصالات التي يُفترض أنها "سرية" باستثناء تسريب تركيا عن قصد لهذا الأمر لتبدو أن إسرائيل مستعدة لتنفيذ أوامر أنقرة"، وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المصالحة الزائفة" التي تريد تركيا الحصول عليها، تشمل التنازل عن عقود من العمل الإسرائيلي في تطوير الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وعمل إسرائيل مع قبرص واليونان ومصر، وخاصة صفقة خط أنابيب الغاز مع اليونان وقبرص، مشيرة بهذا السياق إلى أن "الخرائط أظهرت أن تركيا تسيطر على المياه قبالة قبرص، وربما تقطع جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل".

وختمت صحيفة "جيروزاليم بوست"، مشيرة إلى أن "أنقرة تتظاهر بأنها مستعدة لإصلاح العلاقات مع إسرائيل، إلا أنها عينت مبعوثا جديدا لها في تل أبيب، وهو أوفوك أولوتاس، المعروف بآرائه المعادية لإسرائيل والصهيونية".