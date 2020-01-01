صحة رام الله والبيرة: المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة في تصاعد مستمر

رام الله /سما/

قال مدير صحة رام الله والبيرة معتصم محيسن، الأحد، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في محافظة رام الله والبيرة في تصاعد مستمر، مضيفاً أن هناك زيادة كبيرة وملحوظة على عدد الاصابات بالفيروس بسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين بالاجراءات الوقائية والسامة العامة.

واضاف محيسن في حديث لاذاعة صوت فلسطين، أنه اذا ما استمر المنحى بالتصاعد واذا ما استمر عدم الالتزام من قبل المواطنين فسيكون هناك توصيات بتشديد الاجراءات داخل المحافظة واغلاقها بشكل كامل.

وأشار محيسن إلى أن هناك اشكالية حقيقية في القدرة الاستيعابية لاعداد المرضى المتزايد مضيفاً أن نسبة الاشغال عالية فيما يتعلق بعدد الاسرة المتوفرة لمرضى كورونا في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي.