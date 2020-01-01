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نتيجة مباراة ليفربول وفولهام الآن مباشر

الأحد 13 ديسمبر 2020 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتيجة مباراة ليفربول وفولهام الآن مباشر



لندن / سما

تنشر وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر المقررة اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

مباراة ليفربول وفولهام مباشر تنقل من ملعب كرافين كوتاج على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق المصري علي محمد علي وعدد من المواقع العالمية.

ويطلق الحكم الإنجليزي أندريه مارينز صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم وطرابلس وبيروت، 07:30 وفق وقت الدوحة ومكة المكرمة.

ويساعد الحكم مارينز في إدارة هذا اللقاء في الأسبوع الثاني عشر، سكوت ليدجر مساعد أول، كيث ستراود حكم رابع، إذ تعتبر مواجهة مهمة للفريقين نظرا للمنافسة الشرسة على الصدارة.

مباراة ليفربول اليوم مباشر:

ويسعى ليفربول إلى استعادة الصدارة التي يتقاسمها حاليا مع منافسه توتنهام، إذ يملك الفريقان 24 نقطة من 11 لقاءً، في حين يحتل تشيلسي الترتيب الثالث برصيد 22 نقطة من 12 مباراة.

ويأمل مدرب ولاعبو ليفربول في عدم إهدار المزيد من النقاط في المواجهات السهلة، إذ لا تزال أمامه مباريات قوية أمام توتنهام بالجولة القادمة، ثم وست بروميتش ونيوكاسيل وأستون فيلا.

وتقام مباراة ليفربول وفولهام بالتزامن مع أربعة لقاءات أخرى في الدوري الإنجليزي، إذ يلعب كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير، آرسنال أمام بيرنلي، برايتون وليستر سيتي، شيفيلد وساوثهامتون.

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