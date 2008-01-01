دمشق / سما

أعلنت مصادر تربوية، يوم الأحد 13 ديسمبر، عن نتائج مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2020 - 2021 في جامعة دمشق، لافتة إلى أنه يمكن للطلاب تحميلها والاستعلام.

وقالت المصادر التربوية في بيان صحفي إنها أتاحت إمكانية تحميل نتائج مفاضلة التعليم المفتوح 2020 في جامعة دمشق، مبينة أن الجدول المرفق يتضمن صورا بالأسماء ورقم الاكتتاب

وجاء في الإعلان الصادر عن جامعة دمشق، نتائج الحدود الدنيا للمقبولين فيها بموجب مفاضلة التعليم المفتوح للفرع العلمي والأدبي وكل الفروع الدراسية الموجودة لدى فروعها.

وأضافت أن برنامج الدراسات القانونية من عام 2008 وما بعد المعدل 200، ومن سنة 2001 وما بعد 125 درجة، وما قبل هذه السنة الدراسية يجب أن يكون معدل الطالب 131.

نتائج مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة دمشق 2020:

وتابعت إن الدراسات الدولية والدبلوماسية من عام 2008 ولاحقا 1902، والإعلام 188.3، والترجمة 200.2، والمحاسبة 195.4، أما ريال الأطفال المعدل 106.8، وإدارة المشروعات.

ولفتت إلى أن إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة يجب أن يكون المعدل 197.3 للشريحة من عام 2008 وما بعد، بينما ما قبل السنة الدراسية 2001 يكون معدل الطالب 123.