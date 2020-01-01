  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني الراهن

الأحد 13 ديسمبر 2020 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تُطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه التصعيد الاستيطاني الراهن



رام الله /سما/

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية، التي تهدف الى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الشواكل؛ لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة، وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.

كما دانت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، بشدة هجمات المستوطنين، واعتداءاتهم الاستفزازية ضد المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم، في حي تل ارميدة بمدينة الخليل ضد الصحفي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين، كما حدث في قرية العديسة شرق الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الاستيطاني الاستعماري الراهن، خاصة بظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها إدارة ترامب المنحازة للاحتلال وسياساته الاستعمارية.

وطالب الوزارة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والاخلاقية، تجاه تلك الجرائم، وتدعوه لوقف سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
 

#وزارة الخارجية #استيطان #الاراضي الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020 الآن بعد مباريات اليوم

رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية 2020 تحميل استمارة التسجيل للتطوع

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

الأخبار الرئيسية

فتح وحماس تتمسكان بموقفهما حيال الانتخابات.. واتصالات المصالحة لم تنجح بعقد جولة حوارات جديدة

"التطبيع عملية إيجابية للغاية".. ماذا اقترحت وزيرة خارجية اسبانيا على إسرائيل والسلطة؟

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: تسجيل17 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1987

مغرب

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!