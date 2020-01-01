هيئة الأسرى: تزايد وتيرة الاقتحامات لقسم 10 في معتقل نفحة

رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن هناك تزايداً في وتيرة الاقتحامات الهمجية، التي يتعرض لها الأسرى من قبل قوات القمع، لا سيما أسرى معتقل (نفحة) القابعين بقسم 10، الذين تعرضوا خلال الأيام الماضية لاستهداف غير مسبوق طال عدة غرف في القسم.



وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، أنه خلال الأسبوع المنصرم، اقتحمت ثلاث وحدات قمعية متخصصة غرف الأسرى بقسم (10) بمعتقل (نفحة)، واعتدت على الأسرى بالضرب بشكل تعسفي ونكلت بهم، كما قامت بعزلهم عن العالم الخارجي لعدة أيام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضافت، أن عمليات الاقتحام، تمت من دون أي مبرر، يستدعي لذلك، وأن وحدات القمع تعمدت خلال حملة التفتيشات التي نفذتها استفزاز وابتزاز الأسرى بشكل مقصود، وعبثت بمقتنياتهم وقلبتها رأساً على عقب.



وأعربت الهيئة عن قلقها من استمرار الهجمة الشرسة والعنصرية التي تنفذها وحدات القمع الإسرائيلية، بحق الأسرى في مختلف السجون، والتي تعبر عن مدى الحقد والكراهية والتطرف الإسرائيلي، تجاه قضية المعتقلين الفلسطينيين.



يذكر، أن عدد الأسرى القابعين بقسم (10) بمعتقل نفحة 68 أسيراً، أكثر من 40 منهم محكوماً بالسجن المؤبد لمرة أو عدة مرات.