  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يستولي على جرافة جنوب الخليل

الأحد 13 ديسمبر 2020 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على جرافة جنوب الخليل



الخليل /سما/

 استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على جرافة في مسافر يطا جنوب محافظة الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة تعود للمواطن جبرين العدرة، خلال عمله في استصلاح أراض للمواطنين بالقرب من قرية البويب شرق بلدة يطا.

وكانت مجموعة من مستوطني مستوطنة "بني حيفر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، منعت المواطنين من استصلاح أراضيهم واحتجزت الجرافة قبل أن يتم الاستيلاء عليها.

وفي منطقة سوسيا اعتدت مجموعة من المستوطنين المسلحين على رعاة الأغنام ومنعتهم من الوصول إلى المراعي.

#قوات الاحتلال #مسافر يطا

الأكثر قراءة اليوم

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020 الآن بعد مباريات اليوم

رابط التقديم على الكلية البحرية العراقية 2020 تحميل استمارة التسجيل للتطوع

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

الأخبار الرئيسية

"التطبيع عملية إيجابية للغاية".. ماذا اقترحت وزيرة خارجية اسبانيا على إسرائيل والسلطة؟

خارطة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

وزيرة الصحة: تسجيل17 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1987

مغرب

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!

الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..