الأحمد والسفير المصري يستعرضان الأوضاع الفلسطينية والعربية

رام الله /سما/

استعرض عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل، الأوضاع العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص، في ضوء التطورات والأحداث المتلاحقه في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال الأحمد للسفير المصري، اليوم الأحد، بمدينة رام الله، حيث أطلعه على الأوضاع على الساحة الفلسطينية، واستمرار أعمال العدوان المتواصلة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس، خاصة اعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين ومحاولة إقامة بؤر استيطانية جديدة، والتوسع في المستوطنات الاستعمارية القائمة، وأعمال الهدم، والاستيلاء على منازل المواطنين، خاصة في القدس والأغوار.

كما جرى استعراض الجهود المتواصلة من أجل إنهاء الإنقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية والعقبات التي ظهرت مؤخرا نتيجة تراجع حركة "حماس" عما صدر عن اجتماع الأمناء العامين الذي عقد بتاريخ 3/9/2020، وتفاهمات لقاء حركتي "فتح" و"حماس" التي تمت في اسطنبول بشأن إجراء الانتخابات العامة بالتتابع.

كذلك، جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية العربية، التي بلا شك ستساهم في تعزيز وحدة الموقف العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، والخروج من حالة التمزق والإبتزاز التي تتعرض لها الأمة العربية.