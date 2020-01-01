الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه لبنانيين اقتربوا من الحدود

القدس المحتلة /سما/

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار باتجاه أربعة أشخاص في الأراضي اللبنانية اليوم، الأحد، وذلك بادعاء أنهم اقتربوا من الحدود.

وأضاف أن مواقع مراقبة للجيش الإسرائيلي رصدت الأشخاص الأربعة، وأن الجنود نفذوا ما يسمى بـ"إجراء اعتقال مشتبه"، الذي شمل إطلاق نار في الهواء.

وحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن "المشتبهين الأربعة ابتعدوا عن المنطقة" الحدودية، وأن "الجيش الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب عند الحدود مع لبنان، تحسبا من استهداف جنودهن في أعقاب تهديد حزب الله بالانتقام لمقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية قرب العاصمة السورية دمشق، في تموز/يوليو الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، أطلق الجيش الإسرائيلي النار على أربعة أشخاص في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، دون أن يصاب أي منهم. واعتبر أنهم كانوا في مهمة لتنفيذ إطلاق نار خاصة وأنهم اقتربوا من موقع عسكري إسرائيلي في المزارع.

وبعد ذلك، أطلقت نيران من جنوب لبنان باتجاه موقع عسكري قرب بلدة "أفيفيم" الحدودية الإسرائيلية دون أن تقع إصابات.