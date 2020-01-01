قريوت: إخطارات لوقف البناء في 4 منازل

نابلس /سما/

سلم جيش الاحتلال برفقة الإدارة المدنية وأمن المستوطنات أهالي قريوت قرارات وقف عمل وبناء في 4 منازل تقع في المنطقة الشرقية من البلدة، بزعم أنها تقع في منطقة مصنفة "ج".

وقال المختص بالشأن الاستيطاني بشار القريوتي، إن مساحة قريوت للمخطط الهيكلي فقط 366 دونمًا، ومساحتها الإجمالية 22 ألف دونم، وأكثر من 78% منها، تسيطر عليها المستوطنات المحيطة بالبلدة والقرى المجاورة، بينما المستوطنات المقامة على أراضي قريوت تتوسع بشكل مستمر.

وأشار إلى أن المستوطنين يصادرون الأراضي وينصبون الخيام ويحضرون الكرفانات بحراسة جنود الاحتلال، ويستهدفون المناطق الأثرية في البلدة والينابع الطبيعية.