هيئة المطاعم والفنادق بغزة تدعو الحكومة لحماية قطاع السياحة من الانهيار

غزة /سما/

دعت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق للسياحة بغزة، الحكومة لحماية المنشآت السياحية من الانهيار والافلاس.

وطالبت الهيئة الحكومة بغزة في بيان صحفي، بتقديم سلسلة من التسهيلات والاعفاءات الضريبية والرسوم، المطلوبة من منشآت القطاع السياحي.

وشددت إيمان عواد نائب رئيس الهيئة على أثر خطورة الأوضاع الاقتصادية على بقاء وصمود القطاع السياحي في ظل ما تعيشه غزة من حالة إغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وبينت عواد أن حجم الالتزامات المالية على القطاع السياحي أصبح لا يحتمل، ويزداد يوما بعد يوم مع استمرار حالة الإغلاق ووقف العمل وتراجع الإيرادات.

وطالبت عواد وزارة المالية بغزة بضرورة تقديم كافة الإعفاءات الضريبية المتراكمة على مؤسسات القطاع السياحي، مبدية الاستعداد للتعاون في تنظيم سياسات الدعم والتسهيلات المتوقعة.

وشددت على ضرورة أن تقدم شركة الكهرباء والبلديات في مختلف محافظات قطاع غزة، كافة التسهيلات والاعفاءات لمختلف المنشأت السياحية المتضررة من هذه الجائحة.

وطالبت عواد رئيس سلطة الأراضي ماهر ابو صبحة، بإعفاء أصحاب المطاعم والفنادق والكافيهات والمنتجعات السياحية من أي رسوم أو اجارات متأخرة لصالح سلطة الاراضي، في ظل حالة التوقف والشلل التام.

وأكدت على ضرورة إدراج موظفي القطاع السياحي ضمن كشوفات المنحة القطرية بشكل شهري ومستمر، بالإضافة إلى المساعدات الأخرى، موضحة أن القطاع السياحي من أشد القطاعات الاقتصادية تضررا على مستوى فلسطين، نتيجة هذه الجائحة.