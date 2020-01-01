نتنياهو: نحن في بداية نهاية الوباء ومن المحتمل تقديم موعد التطعيم

القدس المحتلة /سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر ضد كورونا .

واضاف: "نحن في بداية نهاية الوباء". موضحا أنه حتى ذلك الحين ، أريد أن أحافظ على القواعد والضوابط الصحية.

وأشار: "نحن على الطريق الصحيح لتقديم موعد اللقاحات ".

من جهته قال وزير الصحة إلاسرائيلي يولي إدلشتين في بيان "من الممكن أن نبدأ الأسبوع المقبل بتلقيح الكوادر الطبية".

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين إسرائيل وشركة الأدوية فايزر قبل نحو ثلاثة أسابيع ، سيصل إلى إسرائيل نحو ثمانية ملايين لقاح لأربعة ملايين مواطن ، وسيتم تقسيم اللقاح إلى جرعتين.