"التطبيع عملية إيجابية للغاية".. ماذا اقترحت وزيرة خارجية اسبانيا على إسرائيل والسلطة؟

القدس المحتلة /سما/

يصادف العام المقبل الذكرى الثلاثين لانعقاد مؤتمر مدريد ، الذي كان بداية عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

في غضون ذلك وزيرة الخارجية الإسبانية أرانكا غونزاليس لايا ، التي زارت اسرائيل ورام الله الأسبوع الماضي ، دعت في مقابلة مع موقع واللا العبري بضرورة العودة إلى روح ذلك المؤتمر والاستفادة من عملية التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي وتغيير الحكومة في الولايات المتحدة للمضي قدما في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت وزير الخارجية الاسباني "في العام المقبل سنحتفل بمرور 30 ​​عاما على مؤتمر مدريد - " "لقد تغير الواقع منذ ذلك الحين لكننا بحاجة للعودة إلى روح مدريد. لن يحدث هذا إلا إذا عملنا بطريقة متعددة الأطراف ، وحشدنا العديد من الدول في المنطقة الملتزمة بدفع عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى الأمام حتى يتم حل هذه القضية."

والتقت غونزاليس لايا بوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي وتحدثت عبر الهاتف مع رئيس الوزراء نتنياهو. ثم زارت رام الله والتقت برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن ورئيس الوزراء محمد إشيتية. واضافت" كانت رسالتي إلى كل من الإسرائيليين والفلسطينيين أنه ينبغي استغلال الزخم حول اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين أيضًا.

وقالت "التطبيع عملية إيجابية للغاية". "نأمل أن ينضم أكبر عدد ممكن من الدول. لكن التطبيع بين إسرائيل والفلسطينيين هو أيضًا أمر جيد ويجب أن يكون التطبيع مع الفلسطينيين أولوية قصوى. والمهم الآن هو إعادة بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية: "أنا لا أقول ما يجب أن يكون الحل - لكن إسرائيل دولة يهودية". "الكثير من الناس هنا يريدون أن يستمر الأمر على هذا النحو. لكن الفلسطينيون ليسوا يهودًا لذا فأنا لست متأكدًا من أن حل الدولة الواحدة هو الحل الصحيح. إذا قمت بذلك ، فنحن بحاجة إلى حقوق متساوية للجميع لأنه بخلاف ذلك ستكون دولة فصل عنصري.