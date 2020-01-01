الجيش الإسرائيلي يُحذر: لقاح كورونا لن يؤثر على الوباء في الفترة القريبة

القدس المحتلة /سما/

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأحد، أن قسم المخابرات لشؤون كورونا في الجيش الإسرائيلي، حذر من أن وصول اللقاحات إلى إسرائيل من غير المتوقع أن يؤثر فعليًا على الوباء حتى نهاية فصل الشتاء.



وبحسب الصحيفة العبرية، من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم خلال الأسبوع الجاري، إلا أن التقديرات الصحية للجيش الإسرائيلي تستبعد تأثيره بالقضاء على موجة المرض خلال فصل الشتاء.



يُشار إلى أن المستشفيات الكبيرة في إسرائيل تستعد لبدء تطعيم طواقمها الطبية ضد فيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، كذلك مؤسسة صناديق المرضى التي بدأت تستعد لتطعيم العاملين لديها وكبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ولباقي السكان في الأسبوع الذي يليه.