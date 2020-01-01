سبب وفاة عمر غيث قرميل عضو مجلس النواب الليبي في المغرب

طرابلس / سما

أعلنت مصادر إعلامية عربية، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عن وفاة الدكتور عمر غيث قرميل عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الزنتان أثناء وجوده الأيام الماضية في المغرب.

وأكدت المصادر العربية خبر وفاة النائب عمر غيث قرميل متأثرا بإصابته الفترة المنصرمة بمرض فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه كان يتلقى المتابعة الطبية بإحدى المستشفيات المغربية.

وقالت صحيفة اليوم الخامس: وفاة عصو النواب عن مدينة الزنتان الدكتور عمر غيث قرميل جراء اصابته بوباء كورونا في مدينة طنجة المغربية اثناء مشاركته في جلسات الحوار.

وبتاريخ 24 نوفمبر المنصرم، أعلن مجلس النواب الليبي عن انطلاق الاجتماعي التشاوري لأعضاء المجلس بالمملكة المغربية بحضور النائب عمر قرميل الذي أصيب بالفيروس هناك.

ونعى عدد من النواب والمواطنين الليبيين، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي النائب الراحل عمر قرميل الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل قليل بالمغرب.

وكان الدكتور عمر قرميل من أشد المعارضين للنظام السابق في ليبيا بقيادة معمر القذافي، إذ دأب على مهاجمته والكتابة ضد السياسات المتبعة من قبله طوال 40 عاما.

وتولى عمر غيث قرميل في السنوات الماضية، رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوال الليبي، إذ كان يجري جولات دورية إلى ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية.