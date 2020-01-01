الموت يفجع الفنان مراد مكرم

القاهرة / سما

فُجع مراد مكرم الفنان والإعلامي المصري المعروف، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، بعد أن تلقى خبر وفاة والدته مقدم البرامج على قناة (CBC) المحلية.

وأكد الصحفي شريف مدكور في تدوينه عبر فيسبوك، خبر وفاة والدة زميله الإعلامي مراد مكرم، دون توضيح السبب، داعيا لها بالرحمة والمعفرة وأن يسكنها الله تعالى جناته.

وكتب شريف مدكور: البقاء لله في وفاه والدة صديقي وحبيب قلبي العزيز مراد مكرم.. في الجنة إن شاء الله ربنا يصبرك يا مراد انت وكل الأسرة.. الرجاء الدعاء والصلاة.

وكان آخر ظهور للإعلامي مراد مكرم قبل وفاة والدته بنحو 13 يوما، عقب النهائي الأفريقي بين الزمالك والأهلي، حينما وجه انتقادات إلى الجماهير المتعصبة خارج الملعب.

واستنكر مراد مكرم في حديثه آنذاك، قيام البعض من الجماهير بالسب والقذف بعيدا عن الروح الرياضية التي يجب أن تسود الملاعب المصرية والعالمية في كل مكان.

ويشجع مراد مكرم فريق الزمالك، إذ قدم التهاني للنادي الأهلي عقب فوزه في النهائي الأفريقي، لكنه أشار إلى وجود ثلاث ركلات جزاء لم يحتسبها الحكم للفريق الأبيض.