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سلطة النقد تطلق برنامج احتساب تكلفة الاقتراض السنوية

الأحد 13 ديسمبر 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تطلق برنامج احتساب تكلفة الاقتراض السنوية



رام الله / سما /

أطلقت سلطة النقد الفلسطينية برنامج احتساب تكلفة الاقتراض السنوية، الذي يُمّكن المواطنين الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل من مزودي الخدمات المصرفية، سواء المصارف أو مؤسسات الإقراض من معرفة نسبة تكلفة الاقتراض السنوية للقرض (التمويل المطلوب).

وأوضح محافظ سلطة النقد عزام الشوا، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز حماية حقوق المواطنين وتعريفهم بواجباتهم المتعلقة بتعاملاتهم المصرفية، وتحقيقا لمبدأ الشفافية في تسعير الخدمات المصرفية المتاحة في الأسواق والإفصاح عنها، ما يساهم بشكل كبير في تعزيز مبادئ المنافسة بين مزودي الخدمات المصرفية والعمل على خفض تكاليف الاقتراض، عبر إتاحة المجال للمواطنين للمقارنة بين تكلفة الإقراض بين مزودي الخدمات المصرفية واختيار النسبة.

ومن خلال برنامج احتساب نسبة تكلفة الإقراض السنوية المتوفر لدى المصارف ومؤسسات الإقراض، يستطيع أي مواطن يرغب بالحصول على قرض أو تمويل الاستفسار عن نسبة تكلفة الاقتراض السنوية للقرض أو التمويل المطلوب الذي يرغب الحصول عليه، حيث يقوم موظف الإقراض بإدخال بيانات القرض على البرنامج، وتزويد المواطن (مجانا) بتقرير مطبوع يشمل نسبة تكلفة الاقتراض السنوية وكافة التفاصيل الأخرى وبما يشمل قيمة القسط الشهري، وإجمالي الفوائد/ الأرباح والعمولات، وأي تكاليف أخرى يتم دفعها، وتبقى هذه النسبة سارية المفعول لمدة ثمانية أيام عمل، ومن ثم التوجه إلى مزود خدمة آخر للاستفسار عن قرض مطابق من حيث القيمة والعملة وفترة السداد والحصول منه على نسبة تكلفة الاقتراض السنوية ومقارنتها واتخاذ القرار الائتماني المناسب.

#سلطة النقد #النقد #الاقتراض

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