شاهد.. سيدة عربية تصدم خادمتها وتهديها مجوهرات ثمينة في عيد ميلادها

وكالات / سما /

أثار مقطع فيديو لسيدة تهدي عاملتها المنزلية في حفل عيد ميلاد الأخيرة، هدايا ثمينة، ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انقسم المتابعون على هوية المرأة، معظمهم قالوا إنها أردنية، وآخرون قالوا إنها زوجة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

‎ووثّق المقطع المتداول إحدى السيدات وهي تفاجئ خادمتها بسلسلة ذهبية وأساور تبدو باهظة الثمن بالإضافة إلى أجواء احتفالية مميزة، مما أضفى فرحًا كبيرًا على العاملة، والتي تتضح عليها السعادة والمفاجأة.

‎وتداول رواد مواقع التواصل مقطع الفيديو بشكل واسع، معلقين على الهدايا الثمينة والأجواء الاحتفالية، فيما لم تتبين هوية السيدة حتى الآن. لكن بعض المتابعين أشاروا إلى أنها سيدة أردنية تدعى "دينا" وأنها خبيرة تجميل، وقامت برد الجميل باحتفالها بعيد ميلاد خادمتها، وذلك بعد اهتمام الأخيرة بها أثناء قيامها بعملية جراحية .

‎وجاء في تعليقات المتابعين: "هاي مدام دينا سوبر ماجيك الانسانه الرائعه الي بتعطي كل انسان حقه كيف تحكوووو عنها".

‎وقالت متابعة أخرى:"هذا الفيديو لخبيرة التجميل "دينا" في الأردن وليست زوجة رياض سلامة ولا تربطهم أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد، خضعت خبيرة التجميل دينا لعمليّة جراحية وهذه الفتاة تعمل لديها ووقفت إلى جانبها أثناء العملية ولم تفارقها، فردّت "دينا" الجميل لها بمفاجئتها بعيد ميلادها وتقديم لها قلادة وأساور ذهبية."

وعلقت إحدى المتابعات على اعتبار أن السيدة زوجة رياض سلامة : "دعاية للانسانية والمساواة بس ما بيلبقلن هيك ادوار بتكون الكادو دهب برازيلي".

ونشرت صفحات لبنانية مقطع الفيديو، على أساس أن السيدة زوجة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وكانت التعليقات في غالبيتها حادة، جاء فيها: "القصة مش قصة خادمة تعطيها قد ما بدها اذا كان من جيبتها، بس المشكلة هي من دم الشعب".

وقالت أخرى: "كتير هيك مفكره عم تورجينا انسانيتك ...القلب الطيب مع الخادمه بالذهب البرازيلي او اصلي الله واعلم ..بالمال المنهوب من الشعب قشعر بدني والله".