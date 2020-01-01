تل أبيب تعلق على تصريحات ضاحي خلفان بشأن المواطنين العرب في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصريحات الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي الأسبق، بشأن المواطنين العرب في أراضيها.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، علقت من خلالها على تصريحات ضاحي خلفان، التي أطلقها، أمس السبت.

وقالت الوزارة: "لا فض فوك. الحقيقة تفوق كل خيال والأمل أن نرى المزيد من تألق المواطنين العرب في المجالات التقنية غاية التطور، التي تحظى بتشجيع حكومي أيضا مدعوم بميزانيات كبيرة " .

وجاء التعليق الإسرائيلي ردا على ما صرح به قائد شرطة دبي الأسبق، من أن هناك الملايين من العرب يعيشون في إسرائيل حياة أفضل من بلدانهم العربية.

وقال خلفان: "أنتم تفتكروا أن إسرائيل كلها يهود..ملايين من إخوانكم العرب عايشين في إسرائيل.. أحسن من عيشة كثيرين من العرب في بلدانهم العربية.

وتوقع ضاحي خلفان حال تطبيع العرب مع إسرائيل على نطاق واسع، أن يكون هناك من يتحدث العربية في كل زاوية من شوارع إسرائيل عام 2070، وأن تصبح إسرائيل ذات أغلبية عربية".

كما دعا خلفان، امس، الي تحويل ‏جامعة الدول العربية إلى جامعة الشرق الأوسط لتكون فيها ايران وإسرائيل الى جانب العرب.

وكتب خلفان عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏مش معقولة يكون مائة مليون ايراني مدعوس عليهم بقمع ملالي جهلة وعايشين في حصار عالمي عليهم، مهما كان الإيرانيين جيران، ‏عندها لن يكون هناك حمارا حوثيا ولا جحشا حزباليا.



وأفاد خلفان بأن ‏إسرائيل حقا تريد السلام لأن بكل مقاييس البقاء الآمن لها لا يكون إلا بالسلام، مشيرا الي ان الجميع بما فيهم بطبيعة الحال الفلسطينيين؛ فالزمن لا يخدم عزلة إسرائيل عن المحيط العربي