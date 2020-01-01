4 طرق تقلل التوتر .. وتحافظ على لياقتك البدنية

وكالات / سما /

يحاول الكثيرون قضاء العديد من المهام خلال اليوم بعد فترة العمل، مثل:-

التسوق والطهى ورعاية المنزل، لكن هذا يجعلك أقل اهتماماً بصحتك، وفي هذا التقرير جمعنا لكم 4 طرق للحفاظ على لياقتك البدنية وتقليل معدل التوتر، وفقاً لموقع "CNN" الأمريكي.

استخدم تكديس العادات لإضافة المزيد من التمارين اليومية

واحدة من أفضل الطرق لتدريب أكثر ذكاءً، وليس أكثر صعوبة، هي التأكد من أنك تمارس الرياضة باستمرار على الأقل بضع دقائق عن طريق جعلها عادة وإحدى الطرق الأكثر فاعلية لخلق عادة يومية ثابتة هي تكديسها وإلصاقها على إحدى العادات الموجودة.

ضع في اعتبارك بعض العادات اليومية الشائعة المتأصلة في روتينك، فأنت تقوم بها تلقائيًا، مثل غسل أسنانك، والاستحمام وترتيب سريرك من خلال إضافة تمرين قبل إحدى هذه العادات أو أثناءها أو بعدها مباشرة، من السهل أن تجعلها تلتزم بروتينك اليومي.

ووفقا لكتاب جيمس كلير "العادات الذرية" جاء مصطلح "تكديس العادة" بإلصاقها بعادة أخرى تقوم بها حالياً، ووفقا للكتاب فإن الاتصالات (المشابك) بين الخلايا العصبية في أدمغتنا تنخفض عندما لا تستخدم وتقوى عند استخدامها بشكل متكرر وبالتالي ، فإن العادات الحالية لها روابط متشابكة أقوى يمكننا الاستفادة منها من خلال تكديس العادات لخلق عادات جديدة.

قلل وقت استخدام هاتفك المحمول أو اجعله متعدد المهام

على الرغم من أن قضاء الوقت على هاتفك الذكي قد يبدو كعادة، إلا أنه عادةً ما يكون مضيعة للوقت ماذا لو استطعت أن تجعل حتى جزء بسيط من ذلك الوقت أفضل لصحتك؟ وربما تثني نفسك عن قضاء الكثير من الوقت في النظر إلى هاتفك؟ يمكنك - من خلال دمج تمارين رياضية تقوم بها بوقت محدد على هاتفك الذكي أو الاستماع لمحاضرة مفيدة أو كتاب مسموع أثناء القيام بعمل آخر.

مارس تمرينًا عالي الكثافة لمدة 4 دقائق

حاول البحث عن أربع دقائق لممارسة الرياضة عدة مرات في الأسبوع، أظهرت الدراسات أن التمرين عالي الكثافة يمكن أن يحرق 25٪ إلى 30٪ سعرات حرارية أكثر في فترة زمنية أقصر من الأشكال الأخرى من التمارين بينما يكون فعالًا أيضًا في تقليل الدهون الحشوية (أو البطن) دون تغيير النظام الغذائي.

خصص وقتًا للتخلص من التوتر والتعافي

من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم وأخذ فترات راحة متعمدة من الطاقة العقلية والبدنية احصل على كل النوم الذي تحتاجه: يحتاج جسمك إلى النوم لإصلاح نفسه وتجديده،

خذ فترات راحة لإعادة الشحن: من المهم فصل الطاقة مرة واحدة على الأقل يوميًا هذا يعني قضاء بضع دقائق على الأقل بعيدًا عن جميع مهامك لتنشيط عقلك وجسمك يمكنك القيام بذلك عن طريق ممارسة تأمل اليقظة أو تمرين التنفس ، أو المشي أو مجرد الاسترخاء في وضع مريح، مثل وضع الساقين لأعلى الحائط.