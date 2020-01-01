  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

حوار التليجرام يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد 2020 .. القصة والحل

الأحد 13 ديسمبر 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
حوار التليجرام يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد 2020 .. القصة والحل



القاهرة / سما

تصدرت حكاية حوار التليجرام اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، بعد التحديث الجديد الذي أطلقته الشركة المالكة للتطبيق.

وقالت مصادر تقنية وفق رصد وكالة سما إن حكاية حوار التليجرام الجديدة انتشرت بعد تحديث جديد للتطبيق تم إطلاقه الساعات الأخيرة، يحتوي على مميزات غير مسبوقة.

وأضافت المصادر التقنية أن تحديث التليجرام الجديد يُمكن أي مستخدم من مراسلة كل الهواتف المتصلة بالانترنت والتطبيق القريبة منه على بعد عدة كيلو مترات في المنطقة.

حوار التليجرام:

وظن المتابعون أن حوار التليجرام المشهور في مصر الآن يعود إلى تسريبات صور فتيات المنصورة المسربة آنذاك التي ضجّت بها المنصات الاجتماعية مطلع العام الجاري.

وتباينت ردود فعل المغردين على تويتر، حول تحديث التليجرام الحالي، إذ اعتبر الكثير منهم خاصة الناشطات أنه هذا التحديث فيه إنتهاك كبير للخصوصية المفقودة على الانترنت.

وذهب آخرون إلى الزاوية الإيجابية من تحديث التليجرام 2020، إذ قالوا إنه يمكنهم من التعرف على الأصدقاء والجيران المتصلين في المكان الذي يقيمون فيه بالوقت الحالي.

وتابعت المصادر إن حوار التليجرام قديم، لكن يُمكن للراغبين بعدم ظهور أرقامهم للآخرين تغيير الإعدادات من داخل التطبيق واختيار وقف مشاهدة الرقم للأصدقاء والجمهور.

#حوار التليجرام #موضوع التليجرام #تحديث التليجرام #مصر #التليجرام #قصة حوار التليجرام #حكاية حوار التليجرام
حوار التليجرام
حل حوار التليجرام

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

ملخص أهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الأردني 2020 الإياب

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

جدول ترتيب الدوري الإسباني الليغا 2020 الآن بعد مباريات اليوم

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

الأخبار الرئيسية

مغرب

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!

وزيرة الصحة: تسجيل17 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1987

الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

اوباما

أوباما في كتاب أرض الميعاد : نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام