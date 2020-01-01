حوار التليجرام يتصدر تويتر بعد التحديث الجديد 2020 .. القصة والحل

القاهرة / سما

تصدرت حكاية حوار التليجرام اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والدول العربية، بعد التحديث الجديد الذي أطلقته الشركة المالكة للتطبيق.

وقالت مصادر تقنية وفق رصد وكالة سما إن حكاية حوار التليجرام الجديدة انتشرت بعد تحديث جديد للتطبيق تم إطلاقه الساعات الأخيرة، يحتوي على مميزات غير مسبوقة.

وأضافت المصادر التقنية أن تحديث التليجرام الجديد يُمكن أي مستخدم من مراسلة كل الهواتف المتصلة بالانترنت والتطبيق القريبة منه على بعد عدة كيلو مترات في المنطقة.

حوار التليجرام:

وظن المتابعون أن حوار التليجرام المشهور في مصر الآن يعود إلى تسريبات صور فتيات المنصورة المسربة آنذاك التي ضجّت بها المنصات الاجتماعية مطلع العام الجاري.

وتباينت ردود فعل المغردين على تويتر، حول تحديث التليجرام الحالي، إذ اعتبر الكثير منهم خاصة الناشطات أنه هذا التحديث فيه إنتهاك كبير للخصوصية المفقودة على الانترنت.

وذهب آخرون إلى الزاوية الإيجابية من تحديث التليجرام 2020، إذ قالوا إنه يمكنهم من التعرف على الأصدقاء والجيران المتصلين في المكان الذي يقيمون فيه بالوقت الحالي.

وتابعت المصادر إن حوار التليجرام قديم، لكن يُمكن للراغبين بعدم ظهور أرقامهم للآخرين تغيير الإعدادات من داخل التطبيق واختيار وقف مشاهدة الرقم للأصدقاء والجمهور.