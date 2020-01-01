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اللحام: التزام الموطنين بالإغلاق أدى إلى انخفاض إصابات كورونا في بيت لحم

الأحد 13 ديسمبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

قال مدير صحة محافظة بيت لحم شادي اللحام، إن التزام الموطنين بالإجراءات الحكومية يومي الجمعة والسبت والقرار الأخير بإغلاق المحافظة بشكل تام، أدى إلى انخفاض عدد الإصابات بفيروس "كورونا".

وأضاف اللحام ، ان هناك انخفاضا في الفئة المصابة من العينات المأخوذة من 25% الى 20%، مشيرا الى ان نسبة التعافي وصلت الى 82%.

وأشار إلى أن المحافظة كانت تسجل يوميا أكثر من 200 إصابة، إلا ان هذا الرقم انخفض بعد الالتزام بقرارات الحكومة إلى 100 إصابة يوميا.

وقال اللحام إنه لا يمكن ان نسيطر على الوباء بشكل مطلق، الا بعد الحصول على اللقاح الذي سيصل قريبا، لكن يمكننا الحديث أن باستطاعتنا تخفيض الإصابات والحد من انتشار وتفشي الوباء.

#الصحة #فيروس كورونا #بيت لحم #الحكومة

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