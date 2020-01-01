وزيرة الصحة: تسجيل17 حالة وفاة و1639 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1987

رام الله / سما /

أعلنت الصحة الفلسطينية الأحد، عن 17 وفاة وأكثر من 1639 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وتعافي 1987 مريضًا، بعد فحص 5654 عينة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 11 حالة وفاة سجلت بالضفة، و6 في غزة<

وأشارت إلى أن المرضى في العناية المكثفة 93، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 30.

وبذلك تصل نسبة التعافي من فايروس كورونا في فلسطين إلى 79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.1%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وتوزعت حالات الوفاة بالضفة (2 في نابلس، 4 جنين، 1 طولكرم، 2 بيت لحم، 1 سلفيت، 1 رام الله والبيرة).

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: الخليل (168)، جنين (163)، نابلس (245)، طولكرم (127)، رام الله والبيرة (253)، سلفيت (29)، قلقيلية (52)، طوباس (31)، بيت لحم (85)، ضواحي القدس (62)، أريحا والأغوار (18)، قطاع غزة (406).

أما حالات التعافي الجديدة فتوزعت حسب التالي: الخليل (209)، جنين (218)، نابلس (118)، طولكرم (104)، بيت لحم (277)، سلفيت (93)، طوباس (43)، رام الله والبيرة (89)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (700)، قلقيلية (125).