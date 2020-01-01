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حماس : الغاء مهرجان الانطلاقة بسبب جائحة كورونا

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : الغاء مهرجان الانطلاقة بسبب جائحة كورونا



غزة / سما /

قررت حركة المقاومة الاسلامية حماس الغاء مهرجان انطلاقتها السنوي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال القيادي في الحركة د نسيم ياسين :" حرصا منّا على ضرورة الوقوف إلى جانب شعبنا في ظل جائحة كورونا، فإنّ حركة حماس قررت إلغاء مهرجان انطلاقتها الثالثة والثلاثين لصالح دعم وإسناد شعبنا في هذه الجائحة".

وأكد ياسين في مؤتمر صحفي أمام منزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين ان فوهة البندقية والميدان هما ساحة النزال مع الاحتلال، وأن المحاورات والمحادثات والتطبيع والتنسيق الأمني فما هي إلا وهم سيتبدد في وجوه صانعيه ومؤيديه.

وأعلن تسمية الانطلاقة لهذا العام بـ "فلسطين عُهدَة الأحرار" للتأكيد بأنّ فلسطين بثوابتها من أرضٍ وإنسان هي أمانة في يد الأمة العربية والإسلامية، وستبوء كل المحاولات الرامية لتغيير الفكر والمفاهيم إلى الفشل.

ودعا ياسين أبناء الشعب الفلسطينيّ إلى تعزيز روح التضامن والتكافل بين كل مكوناته، وإطلاق المبادراتِ الخيرية، بما يُعزِّز من صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه في مواجهة جميعِ التحديات والتهديدات.

كما دعا إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص؛ فنحن أحوج ما نكون اليوم لحالة الوعي وعدم الاستهتار، بحيث نكون صمّام الأمان وحاجز الصد الذي يمنع تفشى هذا الفيروس.

#حماس #انطلاق #الغاء #غزة #السيخ احمد ياسين

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