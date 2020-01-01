الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة مواطنين من الضفة، خمسة منهم من بيت لحم.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بيت لحم، وهم: نور خالد قراقع (20 عامًا)، وصالح عبد الهريمي (45 عامًا)، وفراس إبراهيم راشد (34 عامًا)، ومصطفى سلهب (18 عامًا)، ومحمود عبد الغني سلهب (18 عامًا).

وأضاف ان قوات الاحتلال اعتقلت من بلدتي العيزرية وأبو ديس في القدس المواطنين: يزن خالد محيسن، وعطا ماهر حمدان.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس ثلاثة مقدسيين من العيسوية وهم: موسى هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، ومحمد بكر مصطفى.