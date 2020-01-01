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"المغاربة يريدون ذلك"

سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سابقة في العالم العربي .. المغرب ستعلم التاريخ الصهيوني في مدارسها !!



القدس المحتلة / سما /

في سابقة هي الأولى في العالم العربي سيصبح التاريخ الصهيوني جزءًا من المناهج الدراسية في المغرب.

ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم أن هذا سيجعل المغرب أول بلد في منطقة شمال إفريقيا تدرس هذه المواضيع.

ووسط تكتم على إقرار المنهاج حتى قبل الإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين قالت الصحيفة أن ذلك يعتبر تغييرا مهما وسابقة في العالم العربي وخطوة رسمية واضحة لتحسين صورة اليهودي التي سادت حتى الآن في دول أخرى في المنطقة.

وقالت وزارة التربية المحلية إنه "كجزء من التجديد المستمر للمناهج في المدارس المغربية منذ 2014 ، سيتم إدراج التاريخ اليهودي ابتداء من العام المقبل للأطفال في سنتهم الأخيرة من المدرسة الابتدائية". وقال رئيس الجالية اليهودية في المغرب ، سيرج باردوغو ، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "هذا القرار له تأثير كبير ،وهو مثل تسونامي".

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الاختراق تحقق بعد جهد طويل قاده جاريد كوشنر وآفي بيركوفيتش. وبحسب المصادر المشاركة في الاتفاقية ، فقد تم الاتفاق على جميع التفاصيل ، بما في ذلك الرحلات الجوية المباشرة . وفي المرحلة الأولى ، سيتم إنشاء تمثيليات متبادلة ومن المحتمل إنشاء سفارات لاحقًا. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لإسرائيل اليوم: "سيكون هذا أكبر اتفاق سلام من بين الأربعة التي تم توقيعها حتى الآن مع دول المنطقة. ...المغاربة يريدون ذلك".

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