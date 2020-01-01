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شاهد.. مشجعو بيتار القدس يحتجون على بيع فريقهم للمستثمر إماراتي

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. مشجعو بيتار القدس يحتجون على بيع فريقهم للمستثمر إماراتي



القدس المحتلة / سما /

احتج المئات من أعضاء رابطة مشجعي نادي بيتار القدس (لا فاميليا)، الذي ينافس في الدوري الإسرائيلي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، على صفقة النادي مع الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان.

وتجمع المئات من رابطة مشجعي "لا فاميليا"، المعروفة بالتحريض ضد العرب، أمام ملعب تدريب بيتار القدس، احتجاجا على بيع نصف أسهم النادي لرجل الأعمال الإماراتي حمد بن خليفة.

ووفقا لقناة "كان" الإسرائيلية، فقد وجه المشجعون الشتائم لمالك النادي موشيه حوغيغ، كما حدثت صدامات مع عدد من مؤيدي الصفقة.

وكان حوغيغ، مالك بيتار، قدم الأسبوع الماضي، شريكه الجديد، حمد بن خليفة، أحد أفراد العائلة المالكة في أبوظبي، الذي اشترى 50 بالمئة من الفريق.

وتعهد حمد بن خليفة، بضخ 90 مليون دولار في الفريق في العقد المقبل.

#بيتار القدس #نادي بيتار القدس #الدوري الإسرائيلي #لا فاميليا

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