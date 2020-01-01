أهلي النصيرات يتعاقد مع لاعب الوسط "حرب"

الوسطى / سما /

واصل نادي أهلي النصيرات صفقاته في الانتقالات, استعدادا لدوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" 2020-2021.

وتعاقد أهلي النصيرات مع لاعب الوسط أحمد حرب مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف اتحاد دير البلح مؤخرا.

ويعدّ حرب الصفقة الخامسة عشرة التي يبرمها النادي في الانتقالات, ضمن خطته للرجوع لدوري الأولى من جديد.

يشار إلى أن أهلي النصيرات سبق له ضم إسماعيل أبو دان, ومحمد نصار, وطارق مسعود, وعبد الرحمن عرام, وكرم الحلاق, ومحمد أبو جويد, وعلاء العريان, وجابر أبو رضوان, وعلي أبو حسنين, ومحمد الصليبي, ومصعب عقل, ويوسف البيوك, وأحمد أبو الريش, ومحمود إسماعيل.