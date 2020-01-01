  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عضو كنيست يدعو لعدم تفويت فرصة إعادة الإسرائيليين من غزة

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يدعو لعدم تفويت فرصة إعادة الإسرائيليين من غزة



غزة / سما /

 دعا أوفير سوفير عضو الكنيست عن كتلة يمينا بزعامة نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى عدم تفويت الفرصة أمام إمكانية إعادة الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، وخاصةً جثث الجنديين هدار غولدن، وأرون شاؤول لدفنهما في إسرائيل.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن سوفير، قوله إن إسرائيل ملتزمة بمن ضحى بأغلى ما يمكن، وفي ضوء نية الحكومة الإسرائيلية المساعدة في أزمة كورونا بغزة، فإنني أدعو رئيس الوزراء، ووزير الجيش لعدم تفويت فرصة إعادة "المدنيين" والجنود إلى عائلاتهم لدفنهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن اتصالات مكثفة تجري لأجل محاولة التوصل لاتفاق بشأن إجراء صفقة تبادل من خلال استغلال الفرصة القائمة بمساعدة غزة لمواجهة فيروس كورونا.

#اسرى #حماس #الاحتلال #الاسرى الجنود #اسرائيل #صفقة تبادل #فيروس كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عمر خشرم مراسل قناة الجزيرة في تركيا وهذا آخر ما كتبه..

ملخص أهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الأردني 2020 الإياب

فلكية مشهورة تكشف السبب وراء سوء عام 2020.. وما ينتظرنا في 2021

ملخص أهداف مباراة الجزيرة والفيصلي في الدوري الأردني 2020 الإياب

صحيفة أمريكية تكشف عن هوية الوسيط في استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب

فيديو وصور : أمير قطر رفقة بناته في مطعم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

"الاعلامي الحكومي" يوضح حقيقة تمديد الإغلاق بغزة ويعلق على اكتظاظ المواطنين الخميس الماضي

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف : اللقاحات ستتوفر مع بداية العام وسيكون اجباريا لتلك الفئات ..

عائلة جولدن تبارك عقد صفقة انسانية .. هل ستوافق حماس على المقترح الإسرائيلي الجديد للتبادل؟

الصحة بغزة: 6 حالات وفاة و 406 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 700 حالة

الرئيس عباس يزور قطر اليوم ويلتقي أميرها غدًا

اوباما

أوباما في كتاب أرض الميعاد : نتنياهو ماكر ومناور وعباس قليل الكلام