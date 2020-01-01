عضو كنيست يدعو لعدم تفويت فرصة إعادة الإسرائيليين من غزة

غزة / سما /

دعا أوفير سوفير عضو الكنيست عن كتلة يمينا بزعامة نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إلى عدم تفويت الفرصة أمام إمكانية إعادة الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة، وخاصةً جثث الجنديين هدار غولدن، وأرون شاؤول لدفنهما في إسرائيل.

ونقلت القناة العبرية السابعة عن سوفير، قوله إن إسرائيل ملتزمة بمن ضحى بأغلى ما يمكن، وفي ضوء نية الحكومة الإسرائيلية المساعدة في أزمة كورونا بغزة، فإنني أدعو رئيس الوزراء، ووزير الجيش لعدم تفويت فرصة إعادة "المدنيين" والجنود إلى عائلاتهم لدفنهم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الحديث عن اتصالات مكثفة تجري لأجل محاولة التوصل لاتفاق بشأن إجراء صفقة تبادل من خلال استغلال الفرصة القائمة بمساعدة غزة لمواجهة فيروس كورونا.