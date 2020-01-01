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أزرق- أبيض ينفي وجود اتفاق مع الليكود لمنع حل الكنيست

الأحد 13 ديسمبر 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أزرق- أبيض ينفي وجود اتفاق مع الليكود لمنع حل الكنيست



القدس المحتلة / سما /

 نفى إيتان غينزبرغ عضو الكنيست عن حزب أزرق- أبيض، اليوم الأحد، ما يتم تداوله بشأن وجود اقتراح لتسوية الخلافات مع حزب الليكود، من أجل منع حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.

وقال غينزبرغ في حديث لإذاعة 103 العبرية، إن حزب أزرق- أبيض، سيصوت لصالح حل الكنيست في حال لم يتم التوصل لأي اتفاق بحلول يوم الإثنين من الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الكنيست سيتفرق لوحده تلقائيًا حينها وفق القوانين.

وأشار إلى أنه في حال تم التوصل لأي اتفاق فربما سيتم تأجيل الانتخابات.

واتهم غينزبرغ نتنياهو بالكذب على حزب أزرق- أبيض وعلى الجمهور الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن حزبه لم يدخل الحكومة من أجل خدمة نتنياهو.

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